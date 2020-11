Un bambino di soli 5 anni, a San Antonio, negli Usa, è rimasto orfano dopo aver perso i giovani genitori, deceduti a distanza ravvicinata dopo aver contratto il Covid-19.

Una storia drammatica quella che arriva dagli Stati Uniti, dove una coppia di genitori sono morti a poca distanza l’uno dall’altro per Covid-19 lasciando orfano un bambino di soli 5 anni. A raccontare la drammatica vicenda, consumatasi a San Antonio, in Texas, è stata la nonna del bambino che ha rilasciato un’intervista a NBC News.

Usa, coppia di genitori muore per Covid-19: bambino di 5 anni rimane orfano

L’epidemia da Covid-19 non si placa ed i decessi aumentano di giorno in giorno in tutto il Mondo. Una pandemia che ha spezzato ad oggi oltre 1 milione e 3mila vite. Le vicende drammatiche collegate al virus sono centinaia di migliaia, tra queste anche la storia del piccolo Raiden Gonzalez, un bambino di soli 5 anni che nell’arco di pochi mesi ha perso entrambi i genitori. Come raccontato dalla nonna del bimbo, Rozie Salinas, che ha parlato ai microfoni dell’emittente NBC News, tutto è iniziato lo scorso giugno, quando il padre di Raiden, Adan, è risultato positivo al virus. L’uomo, 33enne che di mestiere faceva il camionista, è stato ricoverato in ospedale, dove i medici hanno iniziato le terapie comunicando alla famiglia che si trattava di uno dei casi più complicati presenti nella struttura. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, Adan è deceduto lo scorso 26 giugno dopo l’aggravarsi delle sue condizioni.

Lo scorso 5 ottobre, purtroppo, dopo aver accusato un malore, anche la madre di Raiden, Mariah di 29 anni, è deceduta improvvisamente. Pochi giorni dopo il decesso, le autorità sanitarie hanno comunicato alla famiglia che anche la 29enne era risultata positiva al coronavirus.

La madre di Mariah, ha spiegato: “A Raiden manca sua madre, proprio questa mattina mi ha detto che desiderava rivederla. Cosa posso dirgli? Come faccio a spiegargli quanto è accaduto? Gli ho detto che ora i suoi genitori sono angeli che vegliano su di noi e ci proteggono“.

Il piccolo il prossimo 28 novembre compirà 5 anni e, nonostante i gravissimi lutti, la famiglia, come spiega la nonna, ha intenzione di festeggiare il suo compleanno organizzando una sorta di raduno di auto e mezzi pesanti. “Abbiamo invitato – spiega Rozie Salinas- alcuni club di camion, motociclisti, club di Mustang, auto d’epoca, club di jeep, oltre ai vigili del fuoco. Ci sarà un’affluenza enorme“, ha detto.

La donna ha concluso la sua intervista a Nbc News spiegando che, dopo quanto patito, quello che la fa andare avanti è l’amore per suo nipote.

