Caterina Balivo, outfit da urlo per l’attività fisica. Estremamente sexy- FOTO

La conduttrice Caterina Balivo sfodera il suo nuovo outfit leopardato durante un “intensa” attività sportiva.

Questo pomeriggio l’ex modella di origini napoletane, Caterina Balivo, ha sfoderato un outfit decisamente fuori dal comune. Alle prese con gli esercizi di routine per tenersi in forma, ha deciso di postare un nuovo e originalissimo look, scelto appositamente per questa occasione.

Nel suo ultimo post sul suo profilo Instagram la Balivo indossa un completino sportivo dalle tinte lilla e maculate. Il top nella parte superiore lascia intravedere i recenti progressi dovuti all’improvvisata presenza in sala pesi ed il leggins coordinato mentre esegue diligentemente un piegamento sulle gambe.

Potrebbe interessarti anche —>>> Guenda e Telemaco: un amore oltre i confini, l’inattesa dichiarazione

Caterina e l’ironia della “Monday motivation”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ad accompagnare il sorprendente completo sportivo indossato dall’atletica Caterina è un bellissimo sorriso che riesce a conquistare senza alcuno sforzo i suoi fan. I commenti allo scatto da parte dei suoi followers prevedono numerosi apprezzamenti mirati alla sua forma fisica, quanto alla sua selezione nel vestiario. Al centro, però, delle opinioni resta indiscusso il sorriso smagliante della popolare conduttrice.

Leggi anche —>>> Grande Fratello Vip, dopo le richieste del pubblico l’annuncio del ritorno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Nell’ultimo mese la conduttrice di Detto Fatto, in onda su Rai 2, ha mostrato più volte il suo interesse verso lo sport, non solo nelle palestre, ma soprattutto quello da poter praticare all’aria aperta godendo della luce solare. Non ha mancato mai però di ironizzarci su. Infatti, nella didascalia all’ultimo scatto ha esordito così: “Monday motivation, si scrive così no nel dorato mondo dei social?”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.