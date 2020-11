Caso Alberto Genovese, Belen Rodriguez dichiara: “Sono stata una volta a casa sua…”

Attorno allo scandalo Alberto Genovese, tantissimi i nomi dei Vip che frequentavano la casa dell’imprenditore, tra questi la showgirl argentina che fa subito chiarezza.

Attorno allo scandalo Alberto Genovese, l’imprenditore milionario nonché uno dei fondatori di Facile.it, accusato di aver commesso il reato di violenza sessuale ad una modella di 18 anni, vi sarebbero i nomi di tantissimi personaggi che avrebbero frequentato casa di Genovese e partecipando alle numerose feste organizzate dallo stesso. Tra questi, è emerso un nome caldo ovvero quello di Belen Rodriguez. La bellissima showgirl argentina avrebbe utilizzato il canal social, in particolare il popolarissimo profilo Instagram, per prendere le distanze dall’imprenditore e fare chiarezza su questa ombra che si è gettata su di lei: «Non ho rapporti con quella persona. Sono stata una volta a casa sua, invitata dal dj – Salvatore Angelucci – E ho parlato con Cracco». A sua volta, lo chef Cracco avrebbe ulteriormente specificato che si trovasse presso l‘attico milanese di Genovese per questioni prettamente lavorative in quanto responsabile del catering.

Caso Genovese, le dichiarazioni degli altri Vip

Nella serate tenutesi presso Terrazza Sentimento non solo la showgirl la quale peraltro fornisce ulteriori elementi: “La serata si è svolta in maniera normale e ordinaria e ho passato il tempo quasi interamente a dialogare con alcuni amici tra cui Carlo Cracco… Una sola volta e nulla più”.

Anche Alba Parietti avrebbe fatto ricorso al canale social per dire la sua circa l’associazione del suo nome alla triste vicenda che vedrà come Imputato Genovese: “Io l’ho visto una volta a pranzo sulle piste da sci a Courmayeur e la sera stessa in un ristorante con un gruppo di persone. Da lì non ho mai più incontrato questa persona. Non sono mai stata a casa sua, né a Courmayeur né a Milano”.

Carlo Cracco ha precisato che fosse in quell’attico solo per motivi lavorativi. Addirittura Gianluca Grignani ammette di non saperne nulla, definendosi estraneo ai fatti.

