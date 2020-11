Emma Marrone furiosa sui social: il commento sotto la foto di Blue Phelix

Blue Phelix, concorrente di X Factor 2020, ha ricevuto un insulto omofobo su Instagram, sotto uno scatto che lo ritraeva assieme al fratello: Emma Marrone lo difende

La foto che ritrae Bluex Phelix – nome d’arte di Francesco Franco – ed il fratello maggiore ha scatenato nei followers le reazioni più disparate. C’è stato chi, commosso dalla dolce dedica, ha espresso al concorrente di X Factor tutta la propria ammirazione, e chi invece non si è risparmiato dal rivolgergli frasi omofobe e di cattivo gusto.

Blue Phelix ha solo 21 anni, ma ha già un’idea ben chiara del tipo di artista che aspira a diventare: un artista che non teme di mostrarsi per come realmente è, nonostante agli occhi del pubblico possa risultare diverso, inconsueto.

E, a fronte dei commenti omofobi che si leggono sotto le sue foto, ci pensa la sua coach Emma Marrone a tenere gli haters lontani.

Emma Marrone: la replica ad un insulto rivolto a Blue Phelix

Francesco, 21enne di origine pugliese ma cresciuto a Livorno, si è presentato alle audition di X Factor senza alcun timore rispetto alle reazioni del pubblico. Durante l’ultimo Live del talent, si è esibito con l’inedito “Mi ami“, indossando un abito nero scollato e dei vistosi orecchini a cerchio: gli spettatori sono impazziti per lui.

Nella sua genuinità e purezza, Blue Phelix, agli occhi della sua coach Emma, appare bello proprio per il coraggio che trasmette ogni volta che si esibisce: performer sicuro di sé ed emozionante, ottiene sempre le lodi di tutti e 4 i giudici.

Francesco, nell’ultimo scatto di Instagram, ha postato una vecchia foto ritraente lui e suo fratello, parlando del “legame speciale” che li lega. “Condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte“. Un sentimento autentico e profondo, dunque, quello che unisce i due.

Fra i commenti di apprezzamento degli utenti, c’è stato tuttavia un followers che si è espresso in maniera inopportuna e ripugnante nei confronti di Blue Phelix. Sotto l’immagine pubblicata dal cantante, l’hater ha scritto quanto segue: “Ah ma tutti e due fro*i?“.

A difendere Francesco, tuttavia, ci ha pensato Emma Marrone, giudice responsabile della categoria degli Under Uomini. La cantante ha infatti replicato all’utente attraverso un tweet: “Invece a casa tua, oltre a te, ci sono altri cog*ioni?“.

La risposta della coach, in brevissimo tempo, ha ottenuto l’acclamazione di tutti i followers.

