Maltempo a Roma, cade un albero, conducente salvo per miracolo – FOTO

La caduta di un albero al centro di Roma sfiora ed impaurisce il conducente che si trova nell’abitacolo al momento dell’accaduto.

L’allerta meteo nella regione Lazio è scattata circa due ore fa, a causa delle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sulla regione. Specialmente nella capitale italiana la soglia di attenzione della Protezione Civile durerà fino alla giornata di domani. Intorno alle ore 18’30 di questa sera un albero si abbattuto in strada a causa del vento e della pioggia in centro a Roma.

L’albero ha sfiorato di pochi centimetri le vetture parcheggiate sulla strada. Ha invaso la carreggiata destra ed ha temporaneamente impedito il transito. Il primo ad accorgersi con enorme spavento dell’accaduto è stato proprio un uomo che si trovava attualmente alla guida della sua autovettura. L’auto era parcheggiata in Viale di Villa Grazioli. In prossimità della nota Luiss Guido Carli.

Roma: la testimonianza del conducente salvo per miracolo

La spettrale Roma Capitale di queste ultime sere non ha risparmiato un considerevole spavento al conducente. Nella serata di oggi l’uomo si trovava alla guida della sua auto. Pare che si sia salvato per miracolo, poiché la caduta dell’albero a causa del forte vento ha soltanto sfiorato, seppur di pochi centimetri, la sua autovettura. Mentre le altre sono state gravemente danneggiate. In seguito all’accaduto l’uomo ha prontamente allertato la Protezione Civile. In tal modo sono emersi ulteriori dettagli sui controlli effettuati in quella zona appositamente in previsione del maltempo.

Sembrerebbe, infatti, che proprio nella giornata di ieri siano state effettuate alcune indagini sulle condizioni degli alberi presenti sulla strada romana. Secondo le testimonianze, pare che soltanto ventiquattro ore prima l’albero in questione fosse stato considerato dalla manutenzione ambientale ufficialmente in buone condizioni. La notizia non ha fatto altro che suscitare lo stupore del malcapitato autista, fortunatamente illeso, e delle persone presenti sul luogo.

