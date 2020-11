Tommaso Zorzi, panico nella casa del Grande Fratello: “Voglio andare via”

Grande Fratello Vip, panico nella casa prima della puntata che andrà in onda questa sera su Canale Cinque: “Voglio andare via”

Oggi piove su Roma e al Grande Fratello Vip senza il sole è una giornata triste. I ragazzi si sono chiusi in casa con i loro pensieri e il primo ad avvertire la tristezza in tardo pomeriggio è stato Tommaso Zorzi, che ha riflettuto sulla possibilità del prolungamento del programma. Questa voce è arrivata dentro con Paolo Brosio e Andrea Zelletta, che hanno riportato un paio di settimane fa che c’è questa possibilità. Per contratto possono restare altre due settimane nella casa.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si confida con i concorrenti: “Non ce la faccio più”

“Io non ce la faccio più, voglio andare a casa, se mi dicono che allungano io crollo” ha detto Tommaso, mentre parlava con Francesco Oppini, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. “Poi uscire il 18 dicembre, pochi giorni prima di Natale, non hai il tempo di fare nulla, di organizzarti”. Stefania ha cercato di rassicurare il ragazzo, dicendogli di non fasciarsi la testa prima del tempo e di aspettare la conferma ufficiale. Anche Francesco ha concordato con lui, dicendo di essere molto stanco.

