Amici 20, Emma Marrone e Stefano De Martino assenti alla reunion: il motivo

Amici 20: Emma Marrone e Stefano De Martino, un tempo una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, hanno disertato la reunion. Il motivo.

Suddivisa tra il pomeridiano di sabato 14 novembre ed il daytime di lunedì 16, la prima puntata di Amici 20 ha portata alla formazione della nuova classe. Gli alunni della scuola sono stati selezionati dai sei giudici del talent (tre per ogni categoria) e si sono poi accomodati sui banchi precedentemente occupati dagli ex allievi. È stata infatti questa la sorpresa riservata da Maria De Filippi al suo publico: il grande ritorno di 15 ex star “amiciane”. Alessandra Amoroso, Irama, Elodie, Annalisa e tanti altri… eppure ad alcuni non è sfuggita l’assenza di importanti nomi del canto e del ballo come Emma Marrone e Stefano De Martino. Che fine hanno fatto i due ex fidanzati?

Amici 20, ospiti assenti: ecco il perché

Negli ultimi giorni sono circolate molte voci riguardo la contemporanea mancanza di Emma Marrone e Stefano De Martino nella prima puntata di Amici 20. Che i due abbiano disertato il programma per non incontrarsi? Verosimile, certo, ma poco probabile. In fondo gli ex fidanzati più famosi del talent si sono già incontrati in molte altre occasioni ed hanno smesso di serbare rancore l’uno verso l’altro ormai da anni.

Appare invece più realistica l’idea che Emma non sia stata chiamata per mancanza di tempo. La cantante è infatti impegnata con le riprese di X Factor, che con i suoi daytime porta via davvero molto tempo.

Quanto a Stefano De Martino, le voci vogliono il ballerino ospite durante una delle prossime puntate. Seppur sia ancora tutto da confermare, è verosimile che per questa ventesima edizione del talent Maria De Filippi non abbia alcune intenzione di risparmiare sulle Guest star!

