Bianca Guaccero, il balletto sensale da perdere a testa-VIDEO

La Guaccero a Detto Fatto fa un balletto con un abito pazzesco e i fan vanno in delirio, nella didascalia parla della situazione covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero balla felice nel suo programma Detto Fatto e nella didascalia parla del covid:”Ragazzi per una questione di protocolli legati alla sicurezza, il nostro programma durerà meno tempo del solito per qualche settimana. Inizieremo alle 14:55 e finiremo alle 16:30. Un’ora e mezza di sorprese e leggerezza da condividere!

Ce la stiamo mettendo tutta insieme all’azienda per continuare a portare avanti il nostro amato lavoro nonostante il covid….Vi aspettiamo! Vi vogliamo bene!” Anche i programmi hanno risentito dell’emergenza coronavirus e devono quindi adattarsi alle nuove normative, come spiega la Guaccero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Aurora Ramazzotti e un momento di gioia: “Io la amo”

Bianca Guaccero e il periodo difficile affrontato tra anni fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice qualche giorno fa ha condiviso una foto di se stessa mentre posa per uno shooting fotografico, ma lo scatto nasconde molte sofferenze che la Guaccero decide di condividere con il popolo di Instagram. Ecco le sue parole:”Tre anni fa per me è stato un periodo molto difficile, mi aggrappai con tutte le forze che potevo ai miei sogni, alle mie passioni, a tutto ciò che mi ha sempre salvata cioè: il mio lavoro. Fra poco compirò 40 anni, e ancora una volta penso che non ci sia davvero nessuno in grado di risollevarci dal pavimento come noi stessi”.

Una riflessione di una donna che sta per compiere 40 anni e forse fa un bilancio di ciò che è stata la sua vita fino ad ora. La Guaccero continua a raccontare di un periodo duro per lei e dell’indifferenza delle persone nei suoi riguardi. “Fare a meno di chi si nasconde dietro a belle parole per poi svanire nell’indifferenza…spesso le persone non vi aiutano perché pensano che infondo noi ce la caviamo, senza capire che magari dietro la nostra apparente indipendenza, esiste un mondo di cicatrici e battaglie ancora in corso contro il dolore”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Soleil Stasi, poltrona e stivaloni, dimentica il dolce – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice conclude spiegando che in questa foto lei sembrava pronta a graffiare ma in realtà stava raccogliendo i cocci del suo cuore. Ha raccontato una grande verità e una sensazione che quasi tutti nella vita hanno provato almeno una volta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.