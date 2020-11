Soleil Stasi, poltrona e stivaloni, dimentica il dolce – FOTO

Soleil Stasi infiamma il web: due scatti uno più bello dell’altro. Gambe incrociate e spalle scoperte, è una bomba

Soleil Stasi non si ferma con la sua bellezza e audacia. La stella di casa Mediaset, oggi seguitissima influencer, delizia i suoi followers con scatti che lascino a bocca aperta. Outfit incandescenti e curve pazzesche, non serve altro per far andare su di giri gli utenti del web.

Poi c’è il gossip che la vede al centro di diversi flirt, veri o presunti, che negli ultimi tempi l’hanno portata alla ribalta. Prima con l’ex di Belen Rodriguez e pilota di MotoGp Andrea Iannone e recentemente con Marco Zanotti, fondatore del primo Tattoo shop della Repubblica di San Marino.

Soleil ha accusato Iannone, tramite le pagine di “Chi” di averla usata per la visibilità. Accuse respinte al mittente da parte del motociclista che ha detto tramite i social: “allibito per ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata”.

Non ne esce bene nemmeno tramite le parole di Zanotti Soleil. L’imprenditore che è stato recentemente ospite al programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, ha rivelato che con Soleil è in corso una frequentazione sporadica e che quando lui è a Milano si vedono per degli incontri d’amore.

Soleil Stasi, aspettando il delivery scoppia di eros

È una delle influencer più amate e seguite sui social. Oltre 780 mila followers che la seguono su Instagram e che la incoronano ogni giorno come una delle più belle. Dopo la televisione con Uomini e donne, L’Isola dei famosi e Pechino Express, Soleil ha fatto breccia anche nel cuore degli utenti del web.

E a loro resta fedeli con scatti che li tengono inchiodati al suo profilo. Nell’ultimo post ci concede due foto, una più bella dell’altra, scattate mentre le arriva la cena a casa. E nell’attesa per ammazzare il tempo cosa? Si scatta qualche foto da condividere con chi la segue.

Il suo è un classico outfit per stare in casa, tutte le casalinghe lo approverebbero. Seduta su una poltrona di pelle indosssa stivaloni alti e importanti, marroni e pitonati. Maglione che cade da un lato e lascia scoperta una spalla e sotto?

Ognuno prova ad immaginare. Soleil ha le gambe incrociate e mezza accavallate e non riusciamo a vedere se sotto quel maglione ci sia qualche short inquinale oppure nulla.

