Nella puntata andata in onda ieri, una concorrente, dopo l’esibizione accusa un malore e interviene Carlo Conti

La puntata di Tale e Quale Show andata in onda ieri 13 novembre è stata ricca di emozioni e colpi di scena, primo fra tutti il ritorno del padrone di casa che ha potuto riprendere le redini della trasmissione, seppur ancora da casa.

I protagonisti di questa sera si sono esibiti con pezzi molto difficili e questo ha profuso un grande impegno da parte loro.

In particolar modo Jessica Morlacchi ha speso diverse energie questa settimana per interpretare un personaggio difficile e impegnativo come Rihanna e dopo l’esibizione ha avuto bisogno di riprendersi.

Jessica Morlacchi si sente poco bene

L’esibizione di Rihanna infatti l’ha messa a dura prova questa settimana e alla fine della performance di questa sera la Morlacchi, dopo il giudizio dei giudici ha detto: “Fatemi sedere che ho un calo di pressione improvviso!”.

Grande apprensione tra i presenti in studio che cercano di capire cosa stesse succedendo, ma poi interviene la cantante romana dicendo di non preoccuparsi che non era nulla di grave.

Per gestire la situazione interviene Carlo Conti, chiedendo: “Datele un po’ di acqua e zucchero, per favore”.

Piccolo imprevisto subito rientrato e la Morlacchi dopo poco è tornata con il suo spirito e le sue battute a divertire i telespettatori.

