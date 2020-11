Clizia Incorvaia, primo piano da favola: più bella che mai – FOTO

Clizia Incorvaia bella da impazzire: la ex di Francesco Sarcina, ora felice insieme a Paolo Ciavarro, regala un primo piano da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Ha legato il suo nome, per anni, a quello del popolare cantante Francesco Sarcina. Di quella storia restano i ricordi e la loro figlia, di nome Nina. In questo 2020, ha poi ritrovato l’amore, nella casa del Grande Fratello Vip, grazie a Paolo Ciavarro. Ma era già famosissima prima, come modella e influencer. Nell’anno in cui ha spento 40 candeline, per Clizia Incorvaia è iniziata una sorta di seconda giovinezza. Molto seguita su Instagram, mantiene anche adesso un fascino notevole e conturbante e continua a far sognare i suoi fan. La nuova storia d’amore sembra averle restituito vitalità e leggiadria e i risultati si vedono, eccome.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro come Lilli e il Vagabondo – VIDEO

Clizia Incorvaia, fascino irresistibile: mai vista così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Non mancano mai scatti in cui viene esaltata la sua bellezza. Quest’oggi, in una foto apparentemente più ‘semplice’ rispetto alle altre, dove appare in primo piano, la vediamo in tutta la sua eleganza e, probabilmente, più irresistibile che mai. Lo sguardo perso nel vuoto le conferisce un’aria particolarmente romantica, un lato di Clizia che magari non viene spesso risaltato dalle foto più provocanti, ma che è tornato alla luce grazie all’amore con Paolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clizia Incorvaia, il vestito nero scende e la tensione sale: fan in delirio – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia sembra tornata indietro nel tempo e vive con grande passione il suo momento. In un anno molto difficile per tutti, è arrivato per lei qualcosa di davvero bello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter