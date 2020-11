Eleonora Pedron, scatto mozzafiato in barca: il bikini è un’esplosione di sensualità | FOTO

Incontenibile Eleonora Pedron: lo scatto in barca fa sognare i suoi followers. Il bikini è un’esplosione di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Tutta la bellezza ed il fascino di Eleonora Pedron sono racchiusi nell’ultimo post di Instagram. L’ex Miss Italia ha infatti pubblicato uno scatto mozzafiato, che la ritrae distesa a bordo di una barca: il bikini è una vera e propria esplosione di sensualità.

“Just My Imagination“: questa è la didascalia che accompagna l’immagine. Tuttavia, agli occhi dei followers, all’immaginazione non viene lasciato proprio nulla: il fisico statuario della showgirl risalta in primo piano, e si “offre” agli utenti con generosità.

Eleonora è una vera dea!

