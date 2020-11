Isola dei famosi 2021: conduttori e location. Quali saranno le novità

Giancarlo De Andreis conferma il ritorno dell’Isola dei famosi. A primavera 2021 i naufraghi inizieranno la loro avventura con tante novità

Se fino a qualche tempo fa l’Isola dei famosi era solo un miraggio, oggi è invece una realtà. Nonostante le mille difficoltà del momento, le norme anti-covid e le restrizioni, la produzione conferma il programma per la primavera 2021. L’annuncio arriva direttamente da Giancarlo De Andreis di DiPiùTv, ma in ballo ci sono tante questioni aperte. “E’ impossibile riuscire a prevedere che cosa succederà nei prossimi mesi – afferma l’autore – Bisognerà monitorare la situazione Covid“.

Isola dei famosi 2021: quali saranno le novità?

Se dovesse andare in porto la nuova edizione dell’Isola dei famosi, le novità non mancherebbero. A partire dalla conduzione, sul podio sembra essere confermata Ilary Blasi, che ha già esperienza nell’ambito dei reality. Infatti ha presentato più edizioni del Grande Fratello Vip. A favore del pubblico femminile, come inviato è stato scelto Can Yaman, l’attore e modello turco che sta conquistando milione di italiane con la sua bellezza. Un’altra novità riguarda anche il cambio di location: dalle Honduras alle isole Canarie. Così per la prima volta dopo tanti anni, i naufraghi vivranno la loro esperienza in Europa. In questo momento fare voli molto lunghi con numerosi scambi potrebbe causare vari problemi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Non abbiamo nessuna certezza riguardo al cast della nuova edizione. Nella lista ci sono alcuni nomi ma la situazione è ancora tutta da valutare. Sossio Aruta di Temptation Island e Nicole Rossi di Pechino Express, si sono candidati a partecipare e con loro anche cinque ex tronisti di Uomini e Donne, come Luca Dorigo, Lucas Peracchi, Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Giovanna Abate.

