Giorgio Panariello a spasso con la fidanzata, c’è un dettaglio che non sfugge

Il comico Giorgio Panariello è stato pizzicato in centro a Roma mentre fa shopping con la fidanzata Claudia Cappellini

Giorgio Panariello stato pizzicato mentre fa shopping per le vie di Roma insieme alla fidanzata Claudia Capellini. Il comico armato di mascherina e con le dovute distanze come stabilito dal decreto governativo, visita in sicurezza i negozi del centro.

Panariello è sempre stato molto attento alle misure cautelative emanate per la prevenzione anti Covid e non ha mai smesso di essere un buon esempio per tutte le persone che lo seguono. Solo qualche giorno f aveva dichiarato: “Lo dico io ma anche Carlo Conti che c’è passato, questa è una cosa brutta, noiosa, pallosa, anche nei casi quando non è estremamente pericolosa, è comunque una scocciatura, quindi occhio. Mantenete la distanza, usate la mascherina, pulitevi bene le mani”.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni aveva confessato: “Ho vissuto nell’apprensione per Carlo, che per fortuna adesso sta meglio…Non me la sono sentita di condurre da solo, ho chiesto quindi il sostegno degli altri giurati, soprattutto di Loretta Goggi. Sentivo la responsabilità per lo show, ma anche il vuoto attorno a noi…”

Panariello a “Tale e Quale Show”, giudice atteso per la finale sarà Alessandro Siani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

Vediamo Giorgio mano nella mano con la sua amata Claudia, di 25 anni più giovane, ma nonostante la differenza d’età sono inseparabili. Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando i due erano stati paparazzati per la prima volta al mare e la cosa aveva destato non poco scandalo appunto per la giovane età della bella modella, ma a distanza di tempo i fan si sono abituati alla sua presenza accanto al comico e i rumors si sono scemati.

Il pubblico del piccolo schermo ormai è abituato a vedere Giorgio Panariello alla conduzione del programma di Rai Uno “Tale e Quale Show” assieme all’amico Vincenzo Salemme. Molto sentita la puntata in cui Carlo Conti era assente perché ricoverato in ospedale, forte in lui la responsabilità di dirigere il programma con la consapevolezza che un altro caro amico era bloccato per accertamenti e non poteva essere lì con lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

Venerdì 20 novembre comunque una nuova puntata del che sempre più appassiona milioni di italiani, inoltre è stato annunciato solo ieri chi sarà il giudice dell’attesissima finale: si tratta dell’attore Alessandro Siani.

