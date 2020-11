Michelle Hunziker, sorriso smagliante e camicetta aperta: da sballo – FOTO

Michelle Hunziker ancora una volta fa sognare i suoi fan su Instagram, la bellezza della showgirl svizzera sorridente lascia attoniti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

E’ uno dei volti più noti della televisione italiana da circa un ventennio. Svizzera di origine, ma ormai adottata dal nostro paese, inconfondibile per la sua bellezza e la sua carica di vitalità, che esprime sempre non soltanto sul piccolo schermo ma anche nella vita quotidiana, documentata sui social. Michelle Hunziker è davvero irresistibile, gli anni per lei sembrano non passare davvero mai. 44 anni da compiere a gennaio, ma l’aspetto di una ragazzina ed un sorriso che ci accompagna costantemente e che rappresenta la sua cifra distintiva.

Michelle Hunziker, sempre sorridente e il pensiero speciale per i fan: sempre più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Ce n’è bisogno soprattutto in questo periodo, un autunno in cui l’Italia e tutto il mondo sono nuovamente alle prese con l’emergenza coronavirus ed è difficile trovare motivi per essere allegri. Michelle lo sa e per questo oggi si lancia in una dedica speciale ai suoi fan. Un post con un primo piano che evidenzia il suo fascino che ben conosciamo e in cui la vulcanica showgirl elvetica si lancia in un sorriso che scalda il cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle approfitta della giornata di sole per lasciarsi andare ad un po’ di leggerezza. Il dettaglio ulteriore della camicetta, appena aperta, conferisce quel tocco in più, elegante e non volgare, che aiuta i fan ad affrontare questa giornata con il sorriso che lei ci dona.

