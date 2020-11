Agus Gandolfo incanta davanti allo specchio. La sfida a Wanda Nara è partita – FOTO

La web influencer Agus Gandolfo è uno spettacolo in “total black” davanti allo specchio di casa. Sorpasso a Wanda Nara?

Nel pieno della seconda ondata è “scoppiato” il totopasserella “casalingo” tra le artiste alla moda del mondo dello spettacolo. Oggi il menù ci propone una supersfida tutta europea, quella tra Agus Gandolfo e Wanda Nara.

Le protagoniste sul terreno di gioco portano la firma di due bellezze sudamericane, entrambe connazionali. La prima grande occasione è per mamma Wanda, semplicemente irresistibile davanti allo specchio di un bagno a dir poco “regale”. Gli effetti della pandemia non hanno per nulla modificato le doti stratosferiche dell’agente di Mauro Icardi, sempre encomiabile con il suo sorprendente repertorio di forme ultradinamiche.

Leggings nero attraente e top striminzito ad alta tensione, con a capo due curve strepitose che fanno fatica a trattenersi nel loro “rifugio”: sarà soddisfatto l’attaccante del PSG. Non da meno Agus Gandolfo, che risponde alla grande con il suo “metodo” infallibile

Agus Gandolfo replica a Wanda Nara: come finirà la sfida all’ombra dello “specchio”?

Tra Agus Gandolfo e Wanda Nara è sempre più accesa la sfida all’ultimo “specchio“. Il playboy della web infleuncer argentina è il sostituto ufficiale di Maurito Icardi, all’Inter, scelto dalla famiglia “Suning”.

Lady Lautaro sta invece ultimando le prove per prendere definitivamente il posto della supermodella di Buenos Aires. Ecco perchè ha deciso di accelerare le operazioni, cercando di “infiammare” a ripetizione il cuore indolenzito dei fans interisti (e non solo) e cancellare anche l’ultima impronta di Wanda, sotto l’ombra della “Madunnina”.

Questa volta la scelta di deliziare tutti con la sua divina bellezza sembra abbia raggiunto davvero l’apice del successo. Anche per lei “E’ arrivato il momento di iniziare a vestirsi di nero tutti i giorni”.

La posa elegante in “total black” su Instagram “sferra” probabilmente il colpo decisivo del match di “cartello”, mentre Agus è onorata dall’indossare un outfit compeltamente colorato di nero.

La foto in calce la completa in tutte le sfaccettature estetiche, mettendo il “sigillo” su una vittoria “schiacciasassi”. I tifosi interisti ora hanno ufficialmente in “pugno” la loro nuova prediletta