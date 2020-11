Belen Rodriguez posta uno scatto affascinante, è boom di like sul suo profilo Instagram

Bélen Rodriguez, la famosissima e bellissima showgirl argentina 36enne, ha incantato tutta Italia e tutto il mondo con la sua bravura, bellezza ed eleganza. La bella showgirl, il cui nome completo è María Belén Rodríguez Cozzani è nata a Buenos Aires da padre di origine argentine e italiane e madre italiana. Tutta la carriera della Rodriguez si è comunque sviluppata in Italia, insieme al fratello Jeremias e alla sorella Cecilia, entrambi impegnati nel mondo dello spettacolo. Una famiglia di stelle, quella dei Rodriguez.

Oltre ad essere conduttrice, showgirl e attrice la bella Bélen è anche una famosa modella, e sul suo profilo Instagram è solita pubblicare i suoi bellissimi scatti.

UN ALTRO SCATTO

Gli scatti che la ritraggono mostrano tutte le sfaccettature della sua vita: la sua bella Milano; piccoli particolari della sua vita; oggetti della sua quotidianità, a foto che la ritraggono prima in veste di mamma, poi in veste sensuale fino alla donna in carriera.

L’ultimo scatto la ritrae proprio così: tacchi, pantaloni larghi e camicia pronta conquistare il mondo. Bélen, seduta su una scala al centro di uno sfondo bianco, cita il poeta Nietsche:

“Quanto manca alla vetta?

Tu sali e non pensarci”.

La foto conquista il cuore dei suoi follower che la tempestano di like e commenti.

I più curiosi si interrogano se la bella Bélen abbia in mente qualche importante traguardo da raggiungere nel breve periodo, e la foto sia un mezzo per darsi la carica e la motivazione. Il quesito potrà essere svelato solo dal tempo.

