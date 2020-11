Giovanna Civitillo in un post su Instagram molto significativo, la moglie di Amadeus lancia un messaggio per una causa importante

E’ stata una delle soubrette e ballerine più apprezzate della tv, tra fine anni 90 e i primi anni Duemila. In particolare, la si ricorda per le sue apparizioni a ‘L’Eredità’, con degli stacchetti davvero esplosivi, rimasti dei veri e propri cult. Parliamo di Giovanna Civitillo, ballerina originaria del napoletano. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata. L’esperienza a ‘L’Eredità’, come tutti sanno, le ha cambiato la vita. Lì, ha conosciuto quello che oggi è suo marito, vale a dire Amadeus. I due sono sposati dal 2009 e hanno un figlio nato proprio in quell’anno, il piccolo Josè Alberto (11 anni). La danza è rimasta uno dei centri di gravità della sua vita e ha continuato a essere un personaggio televisivo piuttosto apprezzato, ma pur rimanendo una donna di grande bellezza non è più la scatenata soubrette di un tempo.

Giovanna Civitillo, la maglietta con l’immagine buffa ma con un messaggio potente: diciamo ‘stop’

Oggi, Giovanna si cimenta in un messaggio molto importante. In un post su Instagram, indossa una maglietta come testimonial della Onlus Medea e del marchio Empresa. La campagna è quella “Ferma la violenza, dona una rosa”. Un messaggio fondamentale nella lotta alla violenza di genere che ancora oggi vede coinvolte, purtroppo, molte donne.

La maglietta raffigura un buffo orango con papillon e berretto che alza la mano in segno, appunto, di stop e con una rosa tra le labbra. Un messaggio da condividere e che con una testimonial d’eccezione come Giovanna sicuramente farà molta presa.

