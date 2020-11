Roma, bambino dimenticato sullo scuolabus per quattro ore: indagano i carabinieri

Nei giorni scorsi, un bambino di 3 anni è stato dimenticato, per circa quattro ore, uno scuolabus a Fonte Nuova, comune in provincia di Roma.

Un bambino di soli 3 anni è stato dimenticato sullo scuolabus che doveva condurlo all’asilo per diverse ore. È accaduto a Fonte Nuova, comune in provincia di Roma, lo scorso 10 novembre. Stando a quanto ricostruito, il piccolo sarebbe entrato sul mezzo e, probabilmente dopo essersi addormentato, non è stato visto né dall’autista né dalla responsabile dello scuolabus. Il bimbo, dunque, è rimasto chiuso all’interno del veicolo, che era stato parcheggiato nel deposito. Dopo circa quattro ore, il piccolo è stato ritrovato con i pantaloni bagnati per lo spavento. Sulla vicenda sono in corso delle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche —> Bambino di soli 3 anni dimenticato sullo scuolabus per diverse ore

Roma, bambino di tre anni dimenticato sullo scuolabus per circa quattro ore: indagano i carabinieri

È rimasto per circa quattro ore chiuso all’interno di uno scuolabus parcheggiato nel deposito per poi essere ritrovato con i pantaloni bagnati per lo spavento. Questo quanto accaduto lo scorso 10 novembre ad un bambino di 3 anni che si trovava sul mezzo per recarsi all’asilo di via Campania a Fonte Nuova, comune in provincia di Roma. Stando a quanto riporta la redazione di Repubblica, il piccolo era salito sullo scuolabus nella frazione di Santa Lucia, poi, probabilmente dopo essersi addormentato, non è stato visto dall’autista e dalla responsabile del mezzo. Terminato il giro, il mezzo è stato parcheggiato nel deposito di Tor Lupara, dove il bimbo è rimasto per circa quattro ore.

Scoperto quanto accaduto, la ditta che si occupa del servizio ha informato la famiglia che ha denunciato i fatti ai carabinieri. I militari dell’Arma stanno indagando sulla vicenda per accertare la dinamica della vicenda ed accertare eventuali responsabilità da parte della ditta e della scuola che il bimbo, ora assistito da una psicologa, frequenta. I carabinieri, come riporta Repubblica, stanno preparando un’informativa da inviare alla Procura della Repubblica di Tivoli che dovrà decidere se e chi indagare e con quali ipotesi di reato.

Leggi anche —> Bambina di 2 mesi abbandonata, l’epilogo è straziante

Non è il primo caso simile che si verifica nella regione. Nei primi giorni di ottobre, un bambino di 3 anni era stato dimenticato per oltre tre ore su uno scuolabus a Cottanello, in provincia di Rieti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.