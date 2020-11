AmaSanremo, il “siparietto” di Morgan e il caso di plagio di un concorrente

Ieri è andata in onda la penultima puntata di AmaSanremo: Morgan si è contraddistinto con uno dei suoi siparietti. Intanto è scoppiato un caso di plagio tra i concorrenti

AmaSanremo è il concorso musicale che anticipa la serata che andrà in onda il 17 dicembre, in cui si sfideranno i dieci finalisti per cercare di conquistare sei degli otto posti disponibili per accedere a Sanremo 2021. Gli altri due tasselli saranno occupati da artisti che saranno scelti direttamente da “Area Sanremo”. Morgan si è presentato in ritardo dando il là a quella che è diventata la gag di Sanremo 2020. L’artista infatti, al rimprovero scherzoso di Amadeus, ha replicato: “Stavo cercando Bugo“. Come gli affezionati della kermesse musicale sanno, Morgan si riferiva al collega che ha abbandonato il palco dopo che lui ha cambiato il testo della loro canzone in diretta, stravolgendolo. Durante la serata di ieri sono stati scelti per la serata di dicembre la cantante Hu con il brano “Occhi di Niagara” e Avincola con “Goal”. Quest’ultima canzone è piaciuta molto proprio all’ex voce dei Bluvertigo.

Non solo Morgan, ad AmaSanremo scoppia il caso di plagio

Oltre ai concorrenti scelti per la puntata del 17 dicembre che decreterà chi andrà direttamente a giocarsi un posto tra i giovani di Sanremo 2021, hanno partecipato Chico con “Figli di Milano” e Nova con “Giovani Noi”. Morgan è rimasto colpito dalla prima canzone che ha definito una nuova versione di “O mia bela Madunina” in chiave odierna, mentre l’altra giudice Beatrice Venezi ne ha colto anche il senso di dolore che ha voluto trasmettere Chico. Nova invece ha presentato un brano, la cui base è stata comprata da Youtube l’anno scorso, così come riporta il sito “All Music Italia”. La canzone sarebbe di Pille Douglas & Bichte e si intitolerebbe “Always Your Side (Sad Melody)”.

“La base è di YouTube, l’abbiamo acquistata – ha detto Nova – e abbiamo tutti i diritti di poterla utilizzare. Quello che è il testo e la melodia sono originali e creati da noi. Ho la coscienza pulita”.

