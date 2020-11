Elisabetta Gregoraci: “Bella e impossibile”, Rosalinda e lo staff in sua difesa

La 20esima puntata del GF Vip ha scoperto più veli del previsto: la “perfezione” della Gregoraci è in pericolo, ma c’è chi la difende.

La showgirl italiana ed attuale concorrente del GF Vip 2020, nonostante le peripezie sentimentali ed alcune incomprensioni con altri personaggi all’interno della casa, è sempre contornata dall’affetto dello staff e del suo pubblico. Elisabetta Gregoraci sa bene come far parlare di sé, ma al contempo dopo la puntata di ieri sera pare che sia stata all’oscuro di quanto è avvenuto alle sue spalle. Dopo che i riflettori della diretta si sono spenti e la notte è calata sulla casa, a difenderla non è più stato il suo pubblico, o il suo staff che la elogia costantemente, ma un’altra concorrente.

Elisabetta Gregoraci: Rosalinda Cannavò risponde a tono in sua difesa

Nella ventesima puntanta del GF Vip la perspicace Elisabetta è stata difesa da un’altra concorrente. Si tratta di Adua, che sembrerebbe non aver mai smesso di credere nella sincerità della modella di origini calabresi. A scagliarsi contro la Gregoraci è la carissima confidente della stessa Rosalinda, che dopo la diretta si confida con lei criticando aspramente la malcapitata.

Elisabetta sarebbe stata giudicata da Dayanne troppo “perfetta“, come un artificio vivente che mancherebbe di credibilità se solo non si trovasse all’interno della casa. Ma Adua, di tutta risposta, ricorda alla fidata amica come, invece, la Gregoraci avesse sempre fatto il tifo per le due. Invitando lei stessa a mostrare i suoi sentimenti verso la coinquilin, anche nei momenti di dubbio. Peccato, però, per Dayanne non ci sono dubbi in merito: pare che Elisabetta sia troppo perfetta per essere vera.

Nonostante le sue molteplici avventure e disavventure nella casa la mancanza di Elisabetta al di fuori si sente in maniera esponenziale. In diretta, con grande commozione, la showgirl ha potuto beneficiare nella sera di ieri di un sostegno di fondamentale importanza: il ricordo e la presenza seppur lontana del figlio Nathan Falco. Tra un filo di mascara sbiadito e le lacrime che continuano a scendere, sul volto di Elisabetta è comparso anche un grande sorriso. Nel mentre rivela quanto non siano mai stati così lontani: “mi manca da morire, la prova più difficile di questo Grande Fratello è proprio la distanza con lui”.

