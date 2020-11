Federica Pellegrini, in costume è un incanto: “Il mio sabato mattina” FOTO

Federica Pellegrini, in costume è un incanto: “Il mio sabato mattina”. La nostra campionessa ha pubblicato uno scatto del suo allenamento, fans impazziti

Federica Pellegrini è nata il 25 agosto del 1988 a Mirano. La conosciamo tutti ed è sicuramente motivo di orgoglio per il nostro Paese. Stiamo parlando di una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nel 200m ed europea nei 400m. La consideriamo la più grande nuotatrice italiana ed è una delle più forti e longeve di sempre.

Federica Pellegrini bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram:” Breve storia triste”

In carriera ha preso parte a quattro rassegne olimpiche. La prima è avvenuta nel 2004 quando aveva soltanto sedici anni, conquistò la medaglia d’argento nei 200m stile libero diventando la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Dopo soli quattro anni ai giochi i Pechino vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando al nostro Paese il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Ai mondiali di Melbourne del 2007 infranse il primo degli 11 record del mondo da lei stabiliti in carriera. La rivista Swimming World Magazine nel 2009 l’ha eletta Nuotatrice Europea dell’anno, ma anche nel 2010 e poi nel 2011.

