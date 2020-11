Mamma uccide la figlia di diciannove mesi, cosa è successo

Inghilterra, una mamma uccide la figlia ed ora è accusata di omicidio. Prima della tragedia avrebbe consumato sostanze stupefacenti

Si è consumata in Inghilterra l’ennesima tragedia. Una donna di ventisei anni, sotto l’effetto della cocaina, ha ucciso la figlia di diciannove mesi nella loro abitazione. E poi ha nascosto le prove. Il suo nome è Katie Crowder e secondo le prime indagini avrebbe provocato gravissime ustioni alla piccola lasciandola nell’acqua bollente per diversi minuti. Gracie Crowder, così si chiama la figlia, ha riportato il 65% di ustioni sul corpo ed è stata dichiarata morta poco dopo essere arrivata in ospedale il 6 marzo scorso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Nubifragio a Crotone, città devastata. Disagi e paura. Le immagini

Mamma uccide la figlia: cosa è accaduto?

Secondo le prime ricostruzioni, mentre la piccola si disperava tra urla atroci, la donna avrebbe ripulito tutto nella casa per non destare sospetti. Poi si è recata a casa dei genitori insieme alla figlia dicendo loro che la bambina non stava bene, urlando che “era morta”. Sono stati i nonni a tentare di rianimarla in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ma per la bambina non c’è stato niente da fare. Le ustioni provocata dall’acqua bollente le avrebbero provocato un arresto cardiaco. Il procuratore Sally Howes ha detto che Gracie è stata uccisa da un atto deliberato e illegale di sua madre nella loro casa di Wharmby Avenue il 6 marzo. “Katie Crowder non può non aver sentito le sue urla, quindi perché ha chiesto aiuto con tanto ritardo?” ha detto il procuratore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Vite al Limite. Tommy Johnson, 290 kg. Alla fidanzata piace così

Katie Crowder è stata accusata di omicidio in un processo iniziato il 19 novembre al Nottingham Crown Court e per ora ha respinto le accuse. Ma le indagini sono aperte e continuano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter