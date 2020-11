Rosalinda Celentano, la commovente dedica a Tinna Hoffmann sui social – FOTO

La concorrente di Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano, ha dedicato una bellissima dedica alla sua maestra di ballo Tinna Hoffmann

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

Solo settimana scorsa la bravissima Rosalinda Celentano è stata eliminata definitivamente dopo la gara per il ripescaggio a Ballando con le Stelle. La sua performance per la semifinale è stata molto apprezzata dalla giuria che ne ha riconosciuto le doti estremamente migliorate rispetto le puntate in cui era in gara e la sua voglia di rimettersi in gioco a testa alta per rientrare a tutti gli effetti in corsa per la finalissima di stasera.

Leggi anche -> Emma Marrone difende Blue Phelix: “Viviamo nell’Ottocento”

Sfortunatamente però è stata salvata la coppia composta da Raimondo Todaro e Elisa Isoardi. Selvaggia Lucarelli però al termine della performance ha chiesto a Rosalinda come ha reagito Adriano Celentano vedendola gareggiare al programma di Rai Uno: “Me la dici una cosa bella o bruttissima che tuo papà ha detto di quello che hai fatto qui dentro?“. Rosalinda all’inizio ha tagliato corto: “Lui canta, non ha detto nulla“, però poi si è fatta coraggio ed ha aggiunto: “Comunque gli sono piaciuta. Io li sento. Sia mio padre che mia madre mi dicono ‘Rosalinda ridi di più‘“.

La dedica sui social di Rosalinda Celentano per la sua maestra