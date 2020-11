La conduttrice al timone di “Ogni Mattina” trasmissione in onda su Tv8 continua a subire un calo di ascolti ma sa con chi prendersela…

La bella Adriana dopo un periodo lavorativo difficile vissuto in Rai ha cercato la svolta della sua carriera nella casa del Grande Fratello dove si è fatta conoscere dal pubblico e ha voluto salire di nuovo alla ribalta.

Lasciò il programma a causa della morte del suocero per Coronavirus, successivamente si separò anche da suo marito che l’aveva difesa nella casa non credendo alle voci che la vedevano infatuata di Andrea Denver. Oggi è al timone di una nuova trasmissione da lei condotta, in onda su TV8 dal lunedì al venerdì dalle 9:45 alle 14:10.

La presentatrice ha dato anima e corpo per questo progetto e lo difende con le unghie e con i denti, come aveva fatto quando Giancarlo Magalli fece notare sui social i bassissimi ascolti che faceva la trasmissione della Volpe.

La reazione di Adriana

Nell’ultimo periodo gli ascolti sono sempre più bassi, decisamente al di sotto delle aspettative. La media è dell’1% di share con 150 mila spettatori, a volte però si arriva addirittura allo 0,50% di share, un numero improponibile per l’azienda e sempre più insistenti sono i rumors su una eventuale chiusura della trasmissione.

Dopo aver pubblicato una foto in cui ringraziava la sua squadra per le 100 puntate raggiunte, i followers le hanno fatto notare che in realtà la trasmissione rischia di chiudere i battenti. Una utente le dice che spera che il programma continui la programmazione e la Volpe risponde così:

“Certo che non chiude! Noi puntiamo i contenuti non guardiamo i risultati in un momento in cui la rete sta facendo un cambio di frequenze. Stiamo comunicando che è importante per vedere il programma risintonizzare il canale. Siamo felici ed orgogliosi dei feedback che ci date. Grazie!”

Un altro seguace della conduttrice invece ci va più duro: “Veramente gli ascolti sono disastrosi, quindi grazie a chi??” e la risposta dell’ex-gieffina non si fa attendere: ““Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno. Lì riceveremo le pagelle”.

Restano dubbi sulle motivazioni dato che gli altri programmi di Tv8 non hanno subito cali. E allora non ci resta che attendere per capire se questo programma proseguirà la sua programmazione.

