Antonella Mosetti “total black”: gli scatti a Roma fanno il giro del web. Provocante | FOTO

Sensualissima Antonella Mosetti: le ultime foto scattate a Piazza di Spagna fanno il giro del web. Con un outfit “total black”, la showgirl è davvero irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Scatti mozzafiato, quelli pubblicati da Antonella Mosetti su Instagram. La showgirl, 45 anni quest’anno, ha realizzato un servizio fotografico a Piazza di Spagna, bella e sensuale come solo lei sa essere. L’outfit “total black” e gli stivali in pelle sono una combo fantastica su di lei: esplosiva e seducente, il fascino di Antonella è senza tempo.

“La mia ROMA” – scrive la Mosetti nella didascalia del post, ma per i fan è lei la vera star.

“Una meraviglia tra le meraviglie della nostra città eterna” – è il commento di un utente.

