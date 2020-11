“Ballando Con Le Stelle”, Paolo Conticini bocciato dalla giuria

Ballando Con Le Stelle da ieri sera ha il suo vincitore, ma in settimana il giudizio della giuria ha fatto effetto su Paolo Conticini

Il palinsesto della prima serata di ieri, sabato 21 Novembre ha visto andare in onda l’ultimo atto del dance show più seguito d’Italia. Parliamo di “Ballando Con Le Stelle”, la cui presentatrice Milly Carlucci ha dato il verdetto, dopo le prestazioni dei concorrenti, in seguito ad una puntata ricca di colpi di scena.

A cavallo delle ore 01:00, ad alzare il trofeo della vittoria è stata la coppia che ha meritato maggiormente la gloria. Si tratta di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. La coppia, visibilmente emozionata, durante la cerimonia della premiazione ha ringraziato gli autori e il cast di produzione per questa bellissima avventura.

La seconda piazza del podio invece è stata assegnata a Paolo Conticini e Veera Kinnunsen, che sembrano abbiano perso “smalto” e voglia di vincere, proprio all'”ultima curva”. Le delusioni per il famoso attore, però sembrano non essere finite quì…

Ballando Con Le Stelle, l’esibizione di Paolo Conticini gli costa la critica

La finale di “Ballando Con Le Stelle” è stato un evento mozzafiato, che ha regalato tantissimi colpi di scena. La coppia ad aver alzato il meritato trofeo della vittoria è stata quella composta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando, dopo un’esibizione davvero di alta scuola.

Prima di arrivare a scendere in pista per la rincorsa al trofeo, quella scorsa è stata l’ennesima settimana di sacrifici da parte di tutte le coppie, per sembrare più originali e fenomenali possibili. Il cast di produzione di Ballando, per premiare i loro sforzi ha deciso di fare una sorpresa a ciascun membro tra le coppie.

Durante le prove nel “dietro le quinte”, a Paolo Conticini è toccata la visita della moglie, Giada Parra, estremamente soddisfatta delle prestazioni del marito. Lo sprono continuo al suo lavoro è stata una delle motivazioni principali del secondo piazzamento finale in classifica.

Durante la piacevole ospitata, il Conticini ballerino ha “parcheggiato” per un attimo la sua compagna di viaggio Vera Kinnunsen e ha dato vita ad una performance di danza inaspettatamente turbolenta, in pista, con la moglie.

Selvaggia Lucarelli ha giudicato l’esibizione “fuori onda”, un vero disastro, che ha fatto perdere punti di credito alle ambizioni di Paolo in vista della finale su Rai 1.

L’indizio che conta maggiormente però è che l’amore tra i due è davvero irraggiungibile. La coppia, mai gelosa l’uno dell’altro ha programmato, nel prossimo futuro, la celebrazione del proprio sacramento del matrimonio, direttamente in chiesa, dopo 25 anni

