Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco incattivite rivelano: “Mi fanno vomitare”. Le due amiche nella casa più spiata d’Italia hanno parlato di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Adua Del Vesco e Dayane Mello continuano a parlare di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Tutto è cominciato quando l’attrice venerdì notte dopo la puntata ha pianto perché tutti erano arrabbiati per le nomination. Francesco è andato a dirle: “Se stai così perché mi hai nominato, tranquilla”. Lei ha preso questa frase come un attacco, e quando Francesco ieri a pranzo ha proposto di non parlare più di nomination proprio per evitare crisi come quelle, lei lo ha attaccato dicendogli che è stato lui in primis ad andare da lei a parlarne.

Adua Del Vesco e Dayane Mello parlano di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: “Amicizia di convenienza”

Oggi si è sfogata con la sua amica Dayane, e la Mello l’ha supportata: “Francesco è diventato l’ombra di Tommaso, prima di lui era un vero uomo” ha esordito così, facendo infuriare il web che l’ha accusata di omofobia. “Quando li vedo insieme mi viene da vomitare. Lui sta sempre attaccato a Tommaso e non per amicizia, ma per convenienza. Stanno sempre a fare cose insieme, il bagno insieme, il riposino insieme, tutto insieme, che schifo“. Adua ha concordato dicendo: “Tommaso è intelligente, capisce chi sta vicino a lui per convenienza e sicuramente lo starà capendo”.

