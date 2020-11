Pago penalizzato: reagisce d’impulso, la deludente esibizione – VIDEO

Pago in un appello ai suoi fan si disfa della laboriosa maschera: lo sguardo triste ed amareggiato del cantante.

Il cantante di origini sarde ha accettato la sfida rivoltagli nel programma televisivo seguitissimo, in onda il venerdì sera su Rai 1. Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show Pago avrebbe dovuto vestire i panni del celebre Maestro Franco Califano. Pare che, a prescindere dal mancato successo della sua esibizione, il lavoro intrapreso dal cantante sia stato molto intenso ma colmo di perplessità fin dall’inizio. In effetti, Pago nelle ultime settimane ha dimostrato al meglio le sue doti canore ed interpretative, cercando di immedesimarsi in molteplici personalità note anche a livello mondiale nel campo della musica, come quella del cantautore e chitarrista statunitense Bruce Springsteen

Leggi anche —>>> Michael Jackson. Tutta la verità dalle parole di una leggenda della musica

Pago reagisce: una delusione senza precedenti e la latente ironia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

In seguito all’esibizione sulle note de La mia libertà, in cui il cantante ha mostrato il lavoro intrapreso sulla personalità e sulle note del Califfo, non ha indietreggiato di fronte alle critiche rivoltegli dalla giuria. Ad infierire su di lui sono stati principalmente Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Nonostante i due giudici abbiano riconosciuto la potente somiglianza e gestualità tra Pago e il celebre cantante romano, lo hanno penalizzato definendo la voce “poco roca ed intensa” per essere accostata a quella dell’inimitabile Franco.

Potrebbe interessarti anche —>>> Alessandra Amoroso: scoperta la casa da sogno ed immersa nella natura – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

Nei camerini dello show televisivo Pago, di tutta risposta, ha pubblicato un video in cui condivide il suo stato d’animo con i fan. A primo impatto sembrerebbe che la reazione del cantante sardo sia ironica e colma di leggerezza. Togliendosi la maschera di trucco rivela però, nonostante un piacevole sorriso, uno sguardo a dir poco triste ed amareggiato. I fan lo rassicurano nei commenti, e colgono l’occasione per invitarlo a fare di meglio nella prossima puntata. Visto il successo riscosso da Pago in precedenza sarà una bella sfida ma nulla di impossibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter