Si è giocata stasera alla O2 Arena di Londra, l’ ATP Finals 2020 che vede protagonisti il russo Daniil Medvedev e l’austriaco Dominic Thiem.

Finale inedita quella di stasera giocata a Londra tra Medvedev e Thiem: i due tennisti infatti si scontrano per la prima volta all’atto conclusivo di un torneo. L’austriaco ha battuto in semifinale il numero uno al mondo Novak Djokovic, il russo invece ha vinto con una rimonta contro il numero due al mondo, Rafa Nadal.

Daniil Medved è un tennita russo, numero quattro al mondo, classe ’96 mentre invece il suo avversario austriaco Dominic Thiem è il numero tre al mondo, più grande di 3 anni.

La finalissima di questa sera è proseguita per 2 ore e 43 minuti e si è conclusa al terzo set con la vittoria di Daniil Medvedev.

Il primo set è stato vinto da Thiem 6-4, il secondo invece è finito 7-6 per il russo al tie-break e il terzo si è concluso 6-4 ancora per il russo che così trionfa a Londra alla Finals ATP.

Daniil Medvedev trionfa all’ATP

Una vittoria più che meritata: il russo durante questo torneo ha fatto fuori i primi tre giocatori al mondo: al girone ha vinto contro Djokovic, in semifinale contro Nadal e in finalissima contro Thiem.

Medvedev vince per la prima volta in carriera l’Association of Tennis Professionals, l’associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. E anche questa vittoria arriva in rimonta.

Il russo così colleziona un altro importante trofeo da mettere in bacheca dopo il Master 1000 di Parigi-Bercy, disputato sempre nel 2020.

Thiem si deve arrendere in finale al nuovo maestro Daniil Medvedev, giocandosela con tenacia fino all’ultimo game.

