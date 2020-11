Sempre di più ci si avvicina al fitness e sempre di più si è alla ricerca di metodi per eliminare il peso in eccesso e aumentare la massa muscolare. Oggi ti daremo dei consigli per bruciare più grasso durante l’attività fisica.

Il mondo del fitness ha ormai preso sempre più piede ed è risaputo che l’attività fisica è estremamente benefica per la nostra salute. La qualità della nostra vita migliora notevolmente e noi ci sentiamo più energici.

L’ ideale sarebbe però quello di avvicinarcisi con delle giuste indicazioni. Quello che si cerca solitamente in primis è la perdita di peso, e soprattutto di grasso corporeo.

Sappiamo già che l’alimentazione svolge un ruolo di primaria importanza nella perdita di massa grassa ma esistono svariati consigli altrettanto validi che riguardano questo tema.

E’ per questo che oggi ti sveliamo dei piccoli segreti per poter bruciare più grasso corporeo durante il tuo allenamento!

Smaltire massa grassa durante l’allenamento: tutti i metodi

Per eliminare i chili di troppo è necessario consumare più energia di quanta ne assorbiamo tramite il cibo. Per questo, l’allenamento è il nostro alleato numero uno. E’ importante però avere delle indicazioni ben precise, scopriamo quali.

Innanzitutto ricorda di abbinare sempre un allenamento cardio con un allenamento di pesi/tonificazione. Molto spesso si tende a procedere con soli allenamenti cardio, nella convinzione che questi ci facciano dimagrire più velocemente e nel migliore dei modi. Al contrario, l’allenamento con i pesi è essenziale per avere una buona tonificazione e per la trasformazione del peso corporeo da “massa grassa” a “massa magra”.

Poi, allenati sempre prima con i pesi e poi procedi con l’allenamento cardio. L’allenamento cardio va ad esaurire le scorte di glicogeno, riducendo di conseguenza la forza che ti serve per l’allenamento. Perciò, sposta l’allenamento cardio dopo i pesi per mantenere elevato il metabolismo basale.

Usa carichi più pesanti. Anche qui, molto spesso si tende ad usare pesi più leggeri per paura che il muscolo si ingrossi eccessivamente. In realtà, per bruciare il grasso e scolpire il tuo corpo è necessario aumentare il carico dei pesi. In questo modo andrai ad aumentare la massa muscolare e questo di conseguenza significa avere più kcal bruciate.

Procedi con un’ attività cardio intensa. Un’allenamento cardio breve ma intenso ti farà bruciare più grasso rispetto alla tradizionale attività fisica a bassa intensità.

Allenati a stomaco vuoto. Dopo un periodo di digiuno abbastanza lungo come ad esempio quello della mattina appena alzati, comporta un basso livello di glicemia. Per questo, quando iniziamo ad allenarci, il corpo non ha energie da utilizzare immediatamente. A dargliela saranno proprio i grassi che, convertiti nel fegato in corpi chetonici, saranno inviati ai muscoli per avere l’energia necessaria.

Allenati facendo squat e stacchi da terra. Qualsiasi esercizio che coinvolga tutto il corpo è estremamente benefico quando si tratta di perdere grasso. Questi due esercizi, facendo agire contemporaneamente più muscoli, ti faranno bruciare molte più calorie. Inoltre si tratta di due attività ottime per incrementare la massa magra.

Con questi metodi potrai bruciare più grasso corporeo durante il tuo allenamento. Non ti resta che provare per vedere con i tuoi occhi risultati strabilianti!

