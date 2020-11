Miriam Leone maestosa con addosso solo uno scialle: esplode di like FOTO

Miriam Leone maestosa con addosso solo uno scialle: esplode di like. La nostra bellissima Miss Italia ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Miriam Leone è una delle attrici italiane più amate dei nostri giorni. Con i suoi occhi verdi e i suoi capelli rossi è una vera e proprio icona, impossibile confonderla con qualcun’altra, e non a caso tanti anni fa ha vinto Miss Italia. Dopo questo concorso di bellezza è difficile riuscire a riscuotere successo, prima era molto più facile, ma Miriam è riuscita a conquistare tutti nonostante il suo esordio sia avvenuto in un periodo in cui questo prestigioso premio era molto sottovalutato.

Miriam Leone fa impazzire nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Sono in tanti a ricordare il suo percorso a Miss Italia, e sono in tanti ad averla scoperta già allora e a seguirla su Instagram oggi. Sotto una sua foto, un fan commenta: “Ti ho scoperta quando hai fatto la finale di Miss Italia: erano i 25 anni di matrimonio dei miei genitori e tornai a casa prestissimo per guardare la finale. Vidi te e me ne innamorai. Vedendoti trionfare pensai che avresti fatto successo, ed è così stato. Che bello vedere di aver sempre avuto ragione sul tuo conto. Sono orgogliosissimo della carriera che stai avendo“.

