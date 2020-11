Ordinano la Ps5 su Amazon, ma ricevono tutti una brutta sorpresa: scattano le denunce degli appassionati di videogiochi.

La ps5 è il nuovo gioiellino dei più grandi appassionati di videogiochi e con l’avvicinarsi del periodo Natalizio in molti hanno deciso di “anticipare” Babbo Natale e pre-ordinare la nuova famosissima console.

Un sogno che diventa realtà per molti appassionati, considerando che questa è la descrizione che riporta il sito ufficiale della nuova Play Station 5: “Prova un caricamento ultra rapido con un’unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento ancora maggiore grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all’audio 3D e scopri una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation”

Ma qualcosa è andato storto, e la realtà ha deluso tutte le aspettative.

«Amazon ci ha fregati», ha scritto su Twitter la giornalista Bex April May, postando il video dell’apertura del pacco Amazon.

A quanto dimostrano le numerose segnalazioni, infatti, al posto della ps5, gli utenti avrebbero ricevuto di tutto: friggitrici, massaggiatori per piedi, cibo per animali e macchine del caffè.

La giornalista ha aperto un vero e proprio dibattito, dove gli utenti hanno raccontato le proprie esperienze: «Io ho ricevuto una scatola della PlayStation 5, ma era vuota», confessa un utente. «Io un kit da fitness e scotch da imballaggio», scrive un altro.

Hi @amazonuk, it’s now been more than 48 hours and I haven’t heard anything from you about this missing #PS5. Was promised would hear back in 24-48 hours while you conduct your investigation… #AmazonPS5Scam @AmazonHelp https://t.co/DohPlzfhrX

