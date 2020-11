Pandemia, la novità da un vaccino contro la turbercolosi

Pandemia, vaccino per tubercolosi collegato a rischio più basso di contrarre SARS-CoV-2. Lo studio è stato pubblicato

La ricerca di un vaccino non è l’unico tipo di studio affrontato dai centri di ricerca e sperimentazione. Sono oltre 150 i tentativi di vaccino in atto nel mondo. Oltre agli studi principali di ricerca di un vaccino, esistono poi le ricerche che tendono a trovare una cura, testando anche persone alle quali sono stati iniettati vaccini per altre malattie virali. E’ il caso, del Cedars-Sinai Medical Center. Si tratta di un team di scienziati che ha scoperto che le persone vaccinate con un vaccino per la tubercolosi sono in buona parte protette anche dal Covid-19 o quantomeno, riducono la probabilità di contrarlo. I risultati di questo importante studio sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Investigation. La curiosità è che il vaccino utilizzato è vecchio di circa un secolo. Si chiama Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ed è stato realizzato un secolo fa.

Pandemia, scoperta interessante

Oggi sono ancora tanti i bambini ai quali viene iniettato il vaccino. E’ ancora efficace nonostante il passare del tempo. La scoperta è avvenuta perchè i ricercatori hanno effettuato le analisi del sangue di più di 6000 operatori sanitari nel Cedars-Sinai Health System. Gli scienziati hanno scoperto che le persone che avevano ricevuto vaccinazioni BCG in passato mostravano minori probabilità di essere infettati da Covid-19. Le persone che avevano ricevuto il vaccino per la tubercolosi rappresentano il 30% circa del campione di 6mila operatori oggetto dello studio. “Sembra che gli individui vaccinati con BCG potrebbero essere stati meno malati e quindi produrre meno anticorpi anti-SARS-CoV-2, oppure potrebbero aver montato una risposta immunitaria cellulare più efficiente contro il virus”.

Sono le parole di Moshe Arditi, un esperto di malattie pediatriche e infettive del Cedars -Sinai Health System. L’uomo ha partecipato anche alla ricerca che ha poi prodotto l’interessante risultato che va approfondito.

