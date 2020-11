Pandemia, sul tettuccio dell’auto per salutare la mamma: la foto è virale

Al tempo della pandemia succede anche questo. Lo scatto della ragazza che vuole abbracciare virtualmente la mamma fa il giro del web

Abito di fronte l’ospedale Valduce a Como, i primi piani sono occupati dai reparti COVID, da Marzo medici e infermieri… Pubblicato da Salvatore Amura su Sabato 21 novembre 2020

La sua foto ha fatto il giro del web e ha commosso tutti. Lei è una ragazza che in queste ore rappresenta l’emblema delle difficoltà che il Covid-19 sta portando e delle barriere che sta creando tra persone che si vogliono bene e che non possono stare vicine.

Una giovane è rimasta per ore davanti all’ospedale per cercare di salutare sua mamma. Salita sul tettuccio dell’auto per “alzarsi” e sperare di poter intravedere dietro quei vetri la mamma che era stata ricoverata per il coronavirus e che per via delle rigide regole imposte non può vedere.

Sperava in un saluto e in abbraccio virtuale la ragazza che si è piantonata davanti l’ospedale Valduce di Como. E un uomo, Salvatore Amura, che abita proprio davanti all’ospedale della città l’ha fotografata per raccontare quello che il Covid ci impone a fare.

In poche ore la foto è diventata virale sul social oltre che notizia diffusa dalla Provincia di Como e riportata da diversi giornali.

Pandemia, il racconto della triste scena

È per mano di Salvatore Amura che ha scattato la foto che l’immagine è diventata virale. Triste e commovente allo stesso tempo. Emblematica di un periodo nero che stiamo vivendo. Nella malattia l’impossibilità di far sentire il proprio calore.

L’uomo che abita di fronte all’ospedale di Como ha spiegato che i primi piani del nosocomio oggi sono destinati ai pazienti Covid. E da casa sua, Salvatore, vede da marzo medici e infermieri chiusi nelle loro tute che fanno di tutto per salvare delle vite.

“Capita spesso di vedere familiari e amici che cercano di salutare i propri parenti, fargli sentire una vicinanza, la presenza degli affetti – ha scritto nel suo post su Facebook – Dalla strada anche per ore senza successo”.

Poi la spiegazione alla foto in questione. La ragazza che dalla mattina provava a salutare la sua mamma ricoverata proprio nei reparti Covid.

“Si disperava perché non riusciva a vederla ma senza demordere – ha continuato – Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere. Speriamo che tutto questo finisca presto”.

