Anthony Fauci, la biografia dell’immunologo statunitense di origini italiane

Anthony Stephen Fauci è uno dei volti divenuti maggiormente noti nel corso di questa pandemia: la biografia dell’immunologo statunitense di origini italiane.

Anthony Fauci, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è stata una delle voci e delle figure più accreditate del palcoscenico medico mondiale. Statunitense di origini italiane, attualmente a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il professore è stato nominato capo della task force di Donald Trump. Ma il suo percorso di gloria inizia da ben più lontano.

Anthony Fauci, biografia: studi e carriera

Anthony Fauci nasce a New York la vigilia di Natale del 1940 da una famiglia di origini italiane. Suo padre si chiamava Stephen A. Fauci mentre sua madre Eugenia L. Abys. I suoi nonni paterni, Antonino Fauci e Calogera Guardino, erano di un piccolo paese siciliano in provincia di Agrigento, Sciacca. Dalla parte materna invece, la nonna Raffaella Trematerra, veniva da Napoli, mentre suo nonno, Giovanni Abys, era di Atripalda, provincia di Avellino. L’amore per la scienza era innato all’interno della famiglia, entrambi i genitori del professore erano farmacisti.

Fauci si formò in un ambiente cattolico. Nel 1958 si diplomò alla Regis High School, iscrivendosi subito al College of the Holy Cross, dove si laureò in lettere classiche. Appena terminata quell’esperienza decise di iscriversi alla Cornell University, e nel 1966 ricevette la laura in medicina. Due anni dopo Anthony Fauci venne ammesso al Laboratory of Clinical Investigation ed entrò a far parte del National Institute of Health. Nel 1980 ottiene il comando del Laboratory of Immunoregulation.

Il Presidente J.W. Bush lo insignì nel 2008 della Medal of Freedom.

Il suo contributo nel contrasto all’HIV è stato di fondamentale importanza. Fu lui a scoprire come il virus dell’AIDS attaccasse il sistema immunitario e tutti quei processi che si innescano nell’organismo tanto da portarlo alla morte.

Non solo, il professor Fauci ha anche trovato la cura ad alcune malattie che prima del suo intervento erano letali. In particolare sulla poliarterite nodosa e sulla granulomatosi di Wegener. In questo caso il suo studio venne definito come una rivoluzione che scardinava la piattezza di ben 20 anni.

Fauci, vita privata

Non si conoscono grandi dettagli della sua vita privata. Ad eccezione del suo matrimonio con Christine Grady e del nome delle sue figlie, Megan, Jennifer e Alison, del professore non si hanno molte notizie,

Segue basket e baseball, due sport che lo appassionano grandemente.

