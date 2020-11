Freddie Mercury, quella sorpresa ad Elton John dopo la morte

Freddie Mercury ed Elton John erano amici da una vita quando il primo si spense, all’età di soli 45 anni. Elton John ricorda il suo ultimo regalo.

Il 24 novembre di 29 anni fa ci lasciava Freddie Mercury, dopo una lunga e straziante battaglia contro l’AIDS. “Alla fine, il suo corpo era coperto dalle lesioni del sarcoma di Kaposi. Era quasi cieco. Era troppo debole persino per stare in piedi” raccontava Elton John in un’intervista di alcuni anni fa.

Suo collega e più intimo amico, il cantante britannico condivise con il frontman dei Queen gli anni più intensi della sua carriera e fu uno dei primi a venire a conoscenza delle sue condizioni di salute. “Freddie mi disse di avere l’AIDS subito dopo la sua diagnosi nel 1987 – proseguiva Elton John nella stessa intervista – Ero devastato”.

Dopo la sua morte, nulla fu più lo stesso. Eppure Freddie Mercury riuscì a farsi ricordare ed amare comunque, anche dopo la morte. Lo fece con un regalo di Natale inaspettato, proprio l’anno in cui parenti ed amici si preparavano a vivere le prime festività senza di lui.

Freddie Mercury, il regalo per Elton John: “Con amore, Melina”

Era il giorno di Natale del 1991 ed Elton John era ancora in lutto per la scomparsa dell’amico. Un uomo si presentò alla sua porta con in mano un oggetto avvolto in una federa per cuscini. “L’ho aperto e dentro c’era un dipinto di uno dei miei artisti preferiti – racconta il cantante – e c’era anche un bigliettino da parte di Freddie. Diceva: ‘Cara Sharon, ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Con amore, Melina’“.

Al tempo Freddy Mercury ed Elton John avevano la passione per i soprannomi stravaganti, soprattutto quelli femminili. Elton era Sharon, Freddy Melina. Il cantante britannico ricorda che pianse per giorni al pensiero che, anche ad un passo dalla morte, l’amico avesse trovato il tempo di fargli un regalo di Natale.

