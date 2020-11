Gerry Scotti è stato ricoverato per due settimane all’ospedale di Rozzano a causa del coronavirus. Il conduttore ha raccontato come condivideva il dolore con il collega Carlo Conti

Gerry Scotti è finalmente tornato a casa dopo due settimane di inferno vissute nell’ospedale di Rozzano per aver contratto il coronavirus. Il celebre conduttore ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di come ha trascorso la degenza all’interno del nosocomio del milanese. “Zio Gerry” ha detto di aver condiviso il dolore con il collega Carlo Conti. I due amati volti della televisione si scrivevano ogni giorno: “‘A te quanti litri di ossigeno oggi?’. ‘A me tre’. ‘A me quattro’. Sembravamo i vecchietti del Muppet Show“, ha scherzato il giudice di “Tu si que vales”. Entrambi erano ricoverati nello stesso periodo e fortunatamente ne sono usciti in perfette condizioni. Il conduttore toscano lo abbiamo visto venerdì scorso in tv su Rai Uno, ritornato in gran forma per condurre l’ultima puntata di “Tale e quale show”, che ha visto la vittoria di Lidia Schillaci. Il collega e amico Scotti è tornato a casa lunedì 16 novembre per la gioia dei fan che lo hanno tempestato di messaggi d’affetto sui social network.

Il racconto di Gerry Scotti e l’affetto dei suoi fan

Una settimana fa Gerry Scotti ha condiviso un selfie su Instagram in cui ringraziava tutti quelli che gli sono stati vicino tra cui medici, infermieri, amici e collaboratori dell’ospedale di Rozzano. Quando ha iniziato ad avere i primi sintomi (come perdita d’olfatto e decimi di febbre) si è rivolto proprio all’Humanitas per controllare la sua situazione clinica: “mi hanno sottoposto a 50 esami per capire a situazione di cuore, reni, polmoni… E quando mi hanno detto: “Gerry, il suo è un Signor Covid”, ho iniziato il cortisone e gli antibiotici”. Il momento più difficile per il presentatore è stato quando ha dovuto indossare il casco per la ventilazione.

Proprio in quegli attimi ha capito di avere una grande forza interiore, che lo ha aiutato a superare il Covid. Ma presto il “Dottor Scotti” diventerà nonno: una bellissima notizia dopo il tremendo periodo vissuto in ospedale.

