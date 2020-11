Maurizio Sorge, uno dei più importanti paparazzi italiani, ha colpito di nuovo nel segno: nel mirino, questa volta, Emma Marrone e Stefano De Martino.

Maurizio Sorge e la sua brillante carriera da Photoreporter e Paparazzo non perdono colpi: arrivano, infatti, dalla sua penna e dalle sue foto, nuove brillanti e inaspettate rivelazioni sull’ex marito di Belen Rodriguez e la cantante pugliese.

Sorge ha rivelato durante l’abituale programma domenicale di Barbara d’Urso – di cui è un assiduo frequentatore – che, a causa dei social, il suo lavoro è notevolmente cambiato: forse più facile, ma sempre ricco di scoperte accattivanti ed emozionanti. E’ la grande passione per il suo lavoro che permette a Maurizio Sorge di essere uno dei migliori in circolazione sul campo.

I suoi followers lo sanno, ed è per questo che non si lasciano sfuggire nessuna delle sue rivelazioni su Instagram.

Ecco le rivelazioni di Maurizio Sorge

Maurizio Sorge ha finalmente risposto alle curiosità dei suoi fan, che avrebbero ripetutamente chiesto se ci fosse in corso un flirt tra Stefano De Martino e la cantante pugliese Emma Marrone. La risposta, tuttavia, delude i più: il “No” secco di Sorge distrugge ogni speranza. Il paparazzo ha poi aggiunto:

“Stefano è un battitore libero… e vola […] gli piace divertirsi e non ci trovo nulla di sbagliato visto che per il momento non ha impegni sentimentali che io sappia”.

Nulla di serio in vista, a quanto pare, per il el ballerino partenopeo, che si starebbe, giustamente, godendo la sua gioventù.

Maurizio Sorge rilascia altri dettagli piccanti, questa volta su Giulia De Lellis e Carlo Beretta, partecipanti del programma di Maria de Filippi.

Tra i due, secondo le parole del Paparazzo, ci sarebbero sentimenti sinceri. Buone notizie per la De Lellis, che sarebbe, dunque, andate oltre la storia con Damante.

