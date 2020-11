Grande Fratello, riassunto 23 novembre: liti e annunci sconvolgenti. Una puntata ricca di colpi di scena, andiamo a vedere cosa è successo durante la serata

Il Grande Fratello Vip stasera è cominciato con un colpo di scena: Alfonso Signorini ha comunicato che avrebbe detto ai ragazzi del prolungamento del programma. Prima di questo, però, è partito con le solite dinamiche che ci sono state negli ultimi giorni nella casa. Hanno parlato di Dayane contro tutti: in primis contro Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, perché insieme alla sua amica Adua non crede assolutamente in questa amicizia. E poi l’ennesimo scontro con Elisabetta Gregoraci.

Grande Fratello Vip, riassunto della puntata: chi è stato eliminato?

Hanno proseguito con una sorpresa per Francesco Oppini: un dolcissimo videoclip da parte del suo papà. Anche Dayane Mello ha ricevuto un video da sua figlia Sophia. L’eliminata della puntata è stata Patrizia, dopo aver ricevuto anche lei una sorpresa da sua figlia. Dopo la sua uscita dalla casa è arrivata la batosta: i ragazzi hanno scoperto del prolungamento del programma. Nessuno ha preso bene questa notizia, a parte Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta. I ragazzi ora devono prendere questa importante decisione, andare via o restare?

