Tommaso Zorzi lascia la casa del GF Vip dopo il prolungamento? L’annuncio ufficiale. L’influencer in confessionale ha rivelato ad Alfonso Signorini la sua decisione

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip. Questa sera ha scoperto del prolungamento del programma ed è stata una vera e propria batosta per lui che è un pilastro di questa edizione. Quando ha saputo questa notizia ci è rimasto davvero malissimo e si è sentito anche male, infatti l’amico Francesco Oppini ha dovuto portargli acqua e zucchero per farlo riprendere da questa notizia.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi comunica la decisione sul prolungamento del programma

Tommaso dopo aver ricevuto una sorpresa da Cecilia, la sua tata, sembra essersi ripreso. La donna gli ha detto: “Sei un guerriero e i guerrieri non mollano mai, qua va tutto bene, non mollare, resta lì che sei amatissimo qui fuori“. Questa notizia gli ha dato davvero tanta forza per continuare e, quando è andato in confessionale per fare la nomination, ha detto ad Alfonso: “Sono un osso duro, io non mollo“. Una notizia che ha reso felicissimi i suoi fans che già temevano il peggio, perché l’influencer più volte ha sottolineato che non ce la faceva più e che voleva andare via.

