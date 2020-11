Nella serata di ieri, un ragazzo di 29 anni è morto in provincia di Perugia in un incidente in auto avvenuto sulla strada dei Loggi.

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un tragico incidente, consumatosi nella serata di ieri lungo la strada dei Loggi tra Balanzano e la frazione di Madonna del Piano, in provincia di Perugia. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima stava rientrando a casa a bordo della sua auto che, per cause da accertare, è uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, allertati da un passante, che non hanno potuto far nulla per il giovane conducente, deceduto per i gravi traumi riportati. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco.

Aveva solo 29 anni il ragazzo che ieri sera, lunedì 23 novembre, ha perso la vita in un tragico incidente lungo la strada dei Loggi tra Balanzano e la frazione di Madonna del Piano, in provincia di Perugia. La vittima, residente nella zona di Ponte San Giovanni, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Messaggero, stava rientrando a casa alla guida della sua auto, un’Audi. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e si è ribaltato.

A lanciare l’allarme è stato un passante che, accorgendosi dell’auto a lato della carreggiata ha chiamato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari ed i vigili del fuoco, ma purtroppo per il 29enne, rimasto schiacciato tra le lamiere nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti anche le cause che hanno causato l’uscita di strada dell’Audi.

Dai primi accertamenti, come riporta Il Messaggero, pare si sia trattato di un’uscita di strada autonoma che, dunque, non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo in transito sulla strada.

