Questa mattina all’alba, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo sulla spiaggia di San Benedetto Del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: indagano i carabinieri.

Alle prime luci dell’alba di oggi è stato ritrovato un cadavere sulla spiaggia di San Benedetto Del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. A fare la drammatica scoperta è stata una donna che passeggiava sul bagnasciuga ed ha lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ed i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Gli investigatori sono a lavoro per identificare il corpo e per risalire alla causa della morte che, dai primi accertamenti, pare sia avvenuta nelle ore precedenti al ritrovamento.

Una terrificante scoperta è stata fatta questa mattina, martedì 24 novembre, da una donna che stava passeggiando lungo la spiaggia di San Benedetto Del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, durante la passeggiata, avrebbe notato il cadavere di un uomo ed avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia, gli uomini della capitaneria di porto ed il personale medico del 118.

Constatato il decesso dell’uomo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per l’identificazione, dato che non sono stati ritrovati i documenti, e per accertare le cause della morte. Da quanto emerso sino ad ora, come riporta Fanpage, pare si tratti di un uomo di età compresa tra i 35 ed i 40 anni deceduto tra la serata di ieri e la scorsa notte. A coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Ascoli che ha già disposto l’esame autoptico sulla salma che potrebbe far luce sulle cause del decesso.

Dai primi rilievi degli inquirenti, riporta Fanpage, pare che sia stata esclusa l’ipotesi che l’uomo sia caduto in mare e poi sia stato trascinato dalle onde in spiaggia da un punto lontano da dove è stato ritrovato questa mattina.

