In 5 minuti già oltre 10 mila like, i post della bella modella argentina superano ogni volta le aspettative e i followers sono pazzi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Continua il lockdown e continuano gli allenamenti della sexy showgirl che per ogni scatto manda in visibilio il suo pubblico Instagram. Le sue curva sono mozzafiato e i suoi completini non le contengono.

Ormai il pubblico è abituato al primo piano del suo lato A o del suo lato B con cui li delizia ogni giorno.

La moglie di Icardi ha un seguito sui social incredibile, oltre 7 milioni di followers per lei che la seguono attivamente e le fanno notare sempre il loro gradimento per ogni foto che posta.

LEGGI ANCHE –> SABRINA SALERNO IN SILVER LOOK, IL FISICO È SPAZIALE – FOTO

Il suo dècolletè non si contiene