Adriana Volpe a “Le Iene”, le dicono che c’è Magalli: lei reagisce cosi

La soubrette viene invitata nello studio del noto programma d’inchiesta, in onda su Italia uno, dove la attende una sorpresa inaspettata…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe è stata vittima di uno spietato scherzo de ‘Le iene‘, la conduttrice di ‘Ogni mattina‘ aveva anticipato tramite il suo profilo Instagram di aver passato tre giorni d’inferno, anzi un vero e proprio ‘week end da cani‘.

LEGGI ANCHE –> ADRIANA VOLPE CONTRO GIANCARLO MAGALLI “SI COMMENTA DA SOLO”

Infatti protagonista dello scherzo è stato proprio il suo amato barboncino Grace e un ‘provocatore’ disposto a versare qualsiasi cifra pur di aggiudicarsi il simpatico amico a quattro zampe. Complice de ‘Le iene’ l’amica di Adriana, Mara Santangelo ex tennista di professione.

La Volpe chiama in causa Magalli

Nonostante la preoccupazione mostrata durante la simpatica gag organizzata dalle due iene Corti e Onnis, la bella Adriana ha saputo prendere lo scherzo con leggerezza e ironia tanto da presentarsi in studio alla corte di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino divertita e piuttosto in vena di scherzare.

I conduttori del programma di Italia 1 hanno voluto prendersi ancora gioco dell’ex gieffina avvertendola che era stato invitato in trasmissione anche Giancarlo Magalli, storico rivale della conduttrice trentina. E i due chiariscono: “Non è uno scherzo!“.

LEGGI ANCHE –> GIANCARLO MAGALLI, LA CONFESSIONE ATROCE SU ADRIANA VOLPE

La Volpe non sembra affatto infastidita, anzi risponde divertita al siparietto e con ironia chiede: “Dov’è? Non lo vedo!” guardandosi in giro per denotare la bassa statura del suo ex collega. In realtà la voce narrante de ‘Il collegio‘ non era in studio ma sicuramente avrà visto, da casa, la scenetta andata in onda.

Chissà se la rivalità tra i due avrà un epilogo e la showgirl con il conduttore deporranno l’ascia di guerra. Per il momento continuano le frecciatine a distanza e la querelle sembra non avere ancora fine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.