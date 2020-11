Aurora Ramazzotti: “La mia prima volta dopo..”, una rinascita – FOTO

Aurora Ramazzotti torna a sorridere, bellissima ed energica come non la vedevamo da tempo. Ecco la sua rivincita

Aurora Ramazzotti sempre più carica, solare e in forma. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nelle sue Instagram Stories ci mostra il suo percorso di rinascita dopo il coronavirus.

La giovane infatti è stata colpita dal virus, risultata positiva è rimasta in isolamento in casa per diversi giorni insieme al suo fidanzato Goffredo. Per un po’ di tempo non si è nemmeno fatta vedere sui social, poi piano piano è tornata e giorno dopo giorno, ora, ci mostra la sua ripresa.

Se prima si sentiva ancora affaticata e non aveva voglia e forza nemmeno di allenarsi nella palestra di casa sua, adesso le cose stanno migliorando. Aurora ha ripreso gli allenamenti e ora va alla grande. Tutto piano piano torna alla normalità e lei si mostra come ha sempre fatto, giocosa, spiritosa senza prendersi troppo sul serio e questo agli utenti piace molto.

Ieri oltre che ad allenarsi è tornata a fare altre due cose che non faceva da tempo e il risultato possiamo dire che è perfetto. Di cosa si tratta? Per scoprirlo vai alla pagina successiva.

Aurora Ramazzotti, bellissima ed energica