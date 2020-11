Wanda Nara si siede per terra, non ha il reggiseno: tutto straborda – Foto

Wanda Nara si allena in casa e ci delizia con uno spettacolo super. La tutina nera è veramente micro e non ce la fa a contenere tutto

Wanda Nara si sta dedicando a più non posso agli allenamenti. Negli ultimi tempi le sue supersoniche foto la ritraggono quasi sempre in completini sportivi in pose davanti allo specchio nella sua palestra di casa o in altri ambienti della sua super villa, rigorosamente in tenuta sportiva.

La signora Icardi del resto del suo corpo ne fa il suo bigliettino da visita e quindi guai a lasciarlo andare senza tenerlo in forma. E poi in Francia si è ancora in lockdown quindi quale miglior modo per “ammazzare” il tempo in casa se non fare qualcosa per sé stessa?

Lei giunonica e bombastica showgirl l’ha capito bene e in tutta la sua prosperità delizia i suoi followers con i suoi completini sportivi a dir poco hot. Incontenibile anche quando si allena Wanda Nara, in palestra come in bagno, dove spesso si muove. Leggings attillatissimi e top praticamente microscopici che poco o nulla possono di fronte al suo davanzale abbondante.

E come sappiamo lei lo mostra con grande orgoglio. Ogni volta il web va completamente in tilt davanti ai suoi scatti che cantano vittoria con migliaia e migliaia di like che la celebrano. E l’ultima foto non è assolutamente da meno. Vediamo cosa ha combinato la showgirl e procuratrice calcistica.

Wanda Nara, allenamento senza freni e altro..

Wanda Nara e il suo allenamento senza freni e senza reggiseno. La moglie di Mauro Icardi ci delizia con un altro scatto dalla sua palestra personale nella magnifica casa di Parigi.

È seduta per terra e lo spettacolo che ci concede è da brividi. Tuta nera microscopica, pantaloncini cortissimi e un lunghissimo scollo sulla schiena. Dietro non c’è praticamente nulla. Dall’attacco sul collo giù fino a prima del fondoschiena. E davanti lo spettacolo non è da meno.

Wanda Nara è senza reggiseno e sedendosi a terra e di lato mentre scatta il suo solito selfie tutto esce fuori. Le sue grazie abbondanti non ce la fanno a stare nella tutina striminzita e si fanno largo dove trovano spazio. Tutto straborda e per gli utenti del web è un’emozione pazzesca.

Lei scatta la foto con nonchalance ma la rete impazza ed i commenti ed i like sotto al post lo dicono chiaramente. Un altro successo per Wanda Nara e le sue grazie.

