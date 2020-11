La conduttrice Diletta Leotta è in ottima compagnia, il quadretto di amiche ed il loro outfit sembrano essere degni di una scena di un film.

Questa volta la conduttrice radiofonica italiana ha immancabilmente superato i confini della realtà. L’inviata di DAZN ha scelto per la serata di ieri una destinazione del tutto differente dai soliti campi sportivi. Abituata a trascorrere le giornate lavorative tra tifosi esultanti e calciatori al culmine della propria carriera, stavolta la compagnia scelta dalla bionda ed ammaliante Diletta Leotta è molto diversa. Lo scatto pubblicato meno di tre ore fa da una delle sue fanpage con più rilevanza la immortala così: sognatrice e spensierata. Una serata all’insegna del divertimento e tutta al femminile.

Diletta Leotta: instancabile sognatrice tra i popcorn

Ecco lo scatto che ritrae Diletta e due sue care amiche intente a godersi una serata all’insegna della spensieratezza. Le pose ed i vestiti comodi e color pastello indossati dalle tre ragazze ricordando uno spicchio di vita tipico dell’adolescenza. Il tema della serata è infatti quello di un pigiama party esclusivo: sono ammesse soltanto le ragazze. Tra una manciata di popcorn, una risata e dei bellissimi calzini con stelline e piccole lune sembra che sia una serata imperdibile e già da ripetere. Adesso gli sguardi delle tre fanciulle sono rivolti verso la telecamera, ma soltanto in attesa che il film, probabilmente scelto con cura, possa finalmente iniziare. Tra gli apprezzamenti dei fan si svelano alcune proposte di partecipazione, in effetti chi non vorrebbe essere nei panni delle due amiche della bellissima e sorridente Diletta?

Tra i momenti di relax scelti dalla gioiosa ed imprevedibile Diletta ce ne sono alcuni che hanno goduto di un maggiore successo. Nelle ultime settimane, tralasciando il piacevole pigiama party, la conduttrice televisiva ha colto l’occasione per trascorrere una giornata in montagna. Dall’espressione che appare sul suo volto si direbbe che l’escursione abbia giovato e non poco alla sua persona.

