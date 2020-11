Non sono state ore facili per Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello: nella notte un vero crollo emotivo a causa del possibile abbandono dell’amico Francesco Oppini

Nella scorsa puntata i concorrenti del Grande Fratello sono stati informati del prolungamento del programma fino ai primi di febbraio. Una notizia che ha preso alla sprovvista i vip che si ritroveranno a passare le feste in casa. A loro è stata però data la possibilità di scegliere se rimanere o meno, poiché il contratto avrebbe previsto un impegno solo fino ai primi di dicembre. A questo proposito in molti hanno affermato di voler restare, altri invece stanno seriamente prendendo in considerazione l’idea di abbandonare. Tra questi anche Francesco Oppini e la sua possibile uscita sta mettendo in seria crisi Tommazo Zorzi.

Tommaso Zorzi in lacrime: “Se lui va via io non ce la faccio”

Stando alle sue parole la possibilità che Francesco decida di interrompere la sua esperienza è molto alta e questo ha causato il crollo emotivo di Tommaso. Se la sua prima reazione è stata quella di mettersi sulla difensiva e attaccare il suo amico -“Io non ti lascerei mai solo qui dentro“- con una maggiore lucidità ha compreso i motivi che porterebbero Oppini all’uscita: il lavoro e la mancanza degli affetti. Questo non ha migliorato però le cose, anzi. Tommaso è infatti disperato all’idea di vivere quest’esperienza senza di lui e nella notte ha avuto un vero crollo emotivo. Si è ritrovato a piangere tra le sue braccia per poi sfogarsi proprio insieme a Francesco e alle sue amiche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

“Sono contento di continuare quest’esperienza con voi due, senza di voi qua dentro muoio. Ma se se ne va lui…” non riesce a concludere la frase prima di scoppiare in lacrime. “Con lui è diverso“, ha sottolineato. Ha poi aggiunto: “lo guardo ed è come se dovessi guardarlo di più, non riesco neanche a farlo senza piangere“. L’amico lo ha consolato e gli ha ribadito che qualsiasi cosa succederà non cambierà il rapporto che hanno costruito e promettendogli di esserci una volta usciti.

Tommaso ha da sempre sottolineato la sua difficoltà nel fidarsi delle persone -soprattutto degli uomini- e di come faccia fatica a dimostrare affetto per paura di mostrarsi fragile. Ma l’esperienza al Grande Fratello sta facendo crollare questi suoi muri ed è lui stesso ad ammetterlo. “Ho paura di me stesso perché non so come gestirlo, non sono abituato“, ha detto l’influencer.

Francesco ha continuato a rassicurarlo nonostante tutto e i due si sono scambiati un lungo abbraccio. “Ti voglio bene” -gli ha sussurrato Zorzi- “Anche io Tommy, tantissimo“.

