Lidia Schillaci e il grande legame con Eros Ramazzotti “è stato pazzesco”..

Lidia Schillaci parla di Eros Ramazzotti dicendo che ha dei ricordi pazzeschi con lui, il loro legame è grande

Corista a Ballando con le Stelle e protagonista di Tale e Quale Show nel 2019, quando è arrivata terza, lei è Lidia Schillaci. Ricordata anche per la fantastica interpretazione di Mina al Torneo dei Campioni dello show musicarello su Raiuno. Lei è anche cantante e compositrice, ha cominciato la sua carriera vincendo il talent show, Operazione Trionfo.

L’incontro con Eros Ramazzotti e il legame mai dimenticato

I fan di Eros Ramazzotti conoscono bene Lidia perché anni fa aveva collaborato con il famoso cantante. Partecipò infatti al suo tour nel 2013 in giro per il mondo, un’esperienza che le diede successo e che ricorda come tra i momenti più belli della sua carriera. In occasione di un intervista ha proprio rivelato di avere ricordi fantastici di quel periodo, sopratutto per aver calcato i palchi più importanti del mondo al fianco di uno tra gli artisti più famosi italiani.

Inoltre la Schillaci ha fatto la corista per un’altro famoso cantante italiano, Max Pezzali nel suo tour del 2007/2008. Lidia va in tour anche con Elisa. Ha anche scritto delle colonne sonore per film, come quella per “Sbirri” con Raoul Bova e anche per la serie Non smettere di sognare. Vanta anche ospitate in televisione, sia per Quelli che il calcio sia per il Festival della Luce. La sua canzone natalizia Silent Night viene utilizzata come colonna sonora della pubblicità Wind.

La Schillaci ha anche avuto l’occasione di cantare al fianco di grandi cantanti anche internazionali come Celine Dion, Anastacia, Loredana Bertè, Patty Bravo e Nek. Una carriera notevole e ricca di soddisfazioni quella di Lidia. Può vantare grandi collaborazioni e tanti successi.

